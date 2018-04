Suzuki Regina is heel groen

Door: BV

Suzuki begint de spieren al te flexen voor het Autosalon van Tokio dat eind deze maand de deuren opent. Een salon waar overigens weinig aan de verbeelding wordt overgelaten. Zo hoef je je alvast niet langer in te beelden hoe een nieuwe kleine Suzuki er in de toekomst uit zou kunnen zien. Met een lengte van 3,55m, breedte van 1,63m, hoogte van 1,43m en zitruimte voor vier is dit wellicht een verre voorvader van wat uiteindelijk een nieuwe Alto zou kunnen worden.

Waar het allemaal om draait is om het frivole lijnenspel van de binnen- en buitenvormgeving. En laat je niet misleiden, de Regina is ondanks al die koetswerkplooien 10% aerodynamischer dan de auto's die het segment van de superminis nu bevolken. En omdat hij ook nog eens weinig weegt - amper 730kg - hoor je voorspellingen over lage gebruikscijfers al komen.

En hier zijn ze dan: zelfs met een conventionele (benzine, 800cc groot en met een turbo om hem een trap onder de kont te verkopen) verbrandingsmotor zou de Regina elke 100km slechts 3,1l van het kostbare vocht slurpen. Dat komt overeen met een uitstoot van 70gr/km CO2.