Kia gaat Cube met Ray

Door: BV

Onder meer in Japan en Korea zijn kleine, vierkante ruimtewonders een heuse hype. En de nieuwe Kia Ray past helemaal in dat plaatje. Hij leent zelfs een pagina uit het boek van de Nissan Cube die heel even in Europa te koop was. De Ray heeft een asymmetrische koets. Aan de linkerkant vind je twee openslaande portieren en aan de andere zijde wordt een conventioneel voorportier gecombineerd met een schuifdeur. Aan de binnenzijde kan je volgens het Koreaanse merk vijf inzittenden schikken.

De Europese markt blijft van de Ray verstoken. De eerder genoemde Cube en ook Kia's eigen Soul bewijzen dat dit type auto's de Europese klant niet liggen.