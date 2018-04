Chevrolet toont Dubai de nieuwe Trailblazer

Door: BV

De Europese markt heeft al de Chevrolet Captiva. Die SUV werd afgelopen jaar nog op een nieuwe snoet getrakteerd en kan dus nog enkele jaartjes mee. Voor de rest van de wereld presenteert Chevrolet de Trailblazer. Traditioneel het kleinere broertje in het terreinwagengamma van de autobouwer, maar voor Europa nog steeds te groot. Een Europese carrière is niet helemaal uitgesloten, maar wel weinig waarschijnlijk. Deze concept, die je best bekijkt als een licht gecamoufleerd seriemodel, staat op het Autosalon van Dubai.

De Trailblazer krijgt een modern lijnenspel, zoals we dat ook al zagen op de Colorado. Aan boord is er ruimte voor vijf inzittenden en een hoop babage, of zeven personen en een minimum aan spulletjes.

Onder de kap zit een zescilinder benzinemotor, maar er komt ook een diesel. Die telt slechts vier cilinders, maar krijgt een slagvolume van 2,8l.