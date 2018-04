Elektrische Seats in 2015

Door: BV

Tegen 2015 wil Seat een auto met elektrische aandrijving klaar hebben voor serieproductie. Dat betekent dat de tijd rijp is voor een testprogramma. Dat gebeurt met twee types wagens. Een geheel elektrische Altea XL die daarom Electric Ecomotive achter z'n naam gekleefd krijgt en de Leon Twindrive Ecomotive. Dat is een hybride die ook aan het stopcontact gelegd kan worden.

In de komende maanden zal het bedrijf van beide modellen een aantal exemplaren ter beschikking stellen van overheidsinstanties in Catalonië en Madrid, voor gebruik in hun voertuigvloot. Op die manier zal het merk waardevolle informatie verzamelen over het gebruik van de wagens met het oog op de massaproductie van elektrische wagens op middellange termijn.