XTS is Cadillacs nieuwe topper

Door: BV

De XTS hebben we eerder al als concept op ons bord gekregen. Nu is het nieuwe topmodel van het luxemerk ook echt voorgesteld. Dat werd tijd, want de auto gaat begin volgend jaar in productie.

Met wat we eerder te zien kregen, zijn er aan binnen- en buitenzijde nauwelijks verschillen. Onderhuids betreuren we het verlies van de hybride-installatie. De XTS wordt aangedreven door een direct ingespoten 3,6l V6. Naar Amerikaanse normen een piepklein motortje voor het segment. Geavanceerd, dat wel, met 305pk vermogen. De eenheid wordt ook nog eens gekoppeld aan een zestrapsautomaat en vierwielaandrijving.

Zoals je van de Amerikanen kan verwachten, spelen ze vooral de afmetingen uit. De beenruimte achteraan bedraagt meer dan één meter - meer dan de BMW 5-Reeks, Mercedes E-Klasse en Audi A6. En in de koffer pst 509l, dat is meer dan in de A8, BMW 7-Reeks en Mercedes S-Klasse.