Jaguar XKR-S speelt dak uit

Door: BV

Laat ons deze kat maar meteen zonder handschoenen aanpakken. De Jaguar XKR-S, die we al kennen als coupé, heeft een 5-liter V8 met een koert van een compressor. Een combinatie die 550pk en 680Nm oplevert en dat is niet anders in deze variant met stoffen vouwdak. Er is nog voldoende stijfheid over om de combinatie naar 100km/u te stuwen in 4,4 tellen en door te gaan tot de wijzer 300km/u aanwijst. Daarmee is het de snelste open auto die ooit de fabriek van Jaguar verliet. Dat je dan nog op de grond blijft, is te danken aan de niet zo subtiele aërodynamische aanpassingen. De achtervleugel kan je niet missen, maar vergeet ook de nieuwe voorsplitter en achterdiffuser niet op de lijst te zetten.

Ook de andere upgrades zijn zo van z'n gesloten broer gepikt. De ophanging heeft een specifieke demperinstelling, schurkt nog 1cm dichter tegen het asfalt aan je mag een gezonde portie badges en labels niet vergeten. Ook binnenin trouwens, waar je je kan neervlijen in zestienvoudig verstelbare sportzetels. Om te garanderen dat ook je omgeving al dat moois opmerkt, is de XKR-S voorzien van een actieve uitlaat. Als je het gaspedaal maar diep genoeg duwt, laat die de decibels rijkelijk stromen.