Jaguar XKR-S gooit het dak eraf

Door: BV

De XKR-S is de snelste auto die ooit in de catalogus van het merk stond. Uit z'n 5-liter V8 met compressor wordt liefst 550pk en 680Nm trekkracht geperst. De bolide haalt 100km/u in 4,4 tellen en de topsnelheid bedraagt 300km/u.

Voorlopig is de XKR-S er alleen als Coupé, maar daar komt binnenkort verandering. De Britten leggen immers de laatste hand aan de XKR-S Convertible. Het zou ons niet verbazen moest die al in Frankfurt te zien zijn, maar officieel is daarover nog niets bekend. De dakloze XKR-S krijgt vanzelfsprekend dezelfde krachtbron, het aangepaste onderstel en de grotere remmen, maar wordt daarbovenop ook getrakteerd op extra versteviging. Om de afwezigheid van een stalen dak te compenseren. Daar kruipen onvermijdelijk enkele kilo's in en we verwachten na de komma dan ook een klein prestatieverschil.