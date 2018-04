Porsche Panamera GTS

Door: BV

Porsche had het weken geleden al over een nieuwe wereldpremière voor het Autosalon van Los Angeles. Meestal wil dat zeggen dat het bedrijf nog maar eens een nieuwe variant van een bestaand model uit de hoed zal toveren. Dat is ditmaal niet anders. Tussen de Panamera S en de Turbo komt voortaan deze GTS te zitten.

Onder motorkap zit nog steeds een 4,8l V8, maar die levert nu 30pk en 20Nm meer dan in de S. Het totaal komt daardoor op respectievelijk 430pk en 520Nm. Met een automaat met dubbele koppeling (de enige mogelijkheid) doe je 4,5 tellen over de acceleratie naar 100km/u en haalt je maximaal 288km/u. De aandrijving geschiedt steeds via de vier wielen.

Natuurlijk zijn er ook wat optische aanpassingen. Noteer een interieur met Alcantara, grotere luchtinlaten, uitlaatsierstukken in mat zwart en een verstelbare achtervleugel die bij de Turbo wordt geleend.