Volvo schetst erop los met de XC90

Door: TB

Op het autosalon van Los Angeles staat nog geen opvolger van de XC90 te bespeuren, zelfs geen concept. De grootste softroader van het Zweedse Volvo is al op post sinds 2002 en doet het vooralsnog bijzonder goed in de verkoopstabellen. Hoewel Ford geen graten zag in een opvolger van een dikke SUV, denken de Chinezen daar wel even anders over. Terecht, als je het ons vraagt, want de XC90 blijft één van Zweden's belangrijkste exportproducten. Dit jaar krijgen we enkele subtiele aanpassingen te zien, maar ten vroegste tegen 2013 - al spreken bronnen eerder over 2014 - moet er dan een echte opvolger in de showroom staan. Zonder de koppelrijke vijfcilinders wellicht, want de Zweden zetten volop in op turbogevoede viercilinders. En op hybrides natuurlijk, want de kans is bijzonder groot dat de semi-electrische vierwielaandrijving ook zijn weg vindt naar Volvo's softroadergamma, dat naar alle waarschijnlijkheid op het Scalable Platform Architecture zal opgebouwd worden. In de fotospecial laat de designstudio van Californië alvast zien waar zij met het volgende vlaggenschip naar toe willen.