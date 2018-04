Chinese autobouwers erkennen belang veiligheid

Door: TB

Consternatie alom: de goedkopere maar doorgaans inferieure Chinese auto's hebben het offensief ingezet op de EuroNCAP crashtests. Zowel de Geely Emgrand EC7, een vijfdeurs-berline uit het D-segment, als de MG6, de Chinese incarnatie van de ter ziele gegane Rover 75, scoorden net als de Fiat Panda, Jeep Grand Cherokee, Jaguar XF en de Renault Fluence ZE netjes vier sterren op het bekende scorebord. Enigzins teleurstellend voor de laatstgenoemden, want die verwachtten met vijf sterren te mogen uitpakken, maar "a giant leap forward" voor de Chinezen uiteraard. Verrassende evolutie? Niet echt, want wie kocht Geely weeral op vorig jaar? Juist ja.

Verder is het ratingbureau der automobielen bijzonder in zijn nopjes over Ford, omwille van de op de Focus aangeboden bestuurderswaarschuwings- en botsingspreventiesystemen, naast de twee andere hulpjes waarvoor het Blauw Ovaal al eerder was gelauwerd, met name Active City Stop en de actieve rijstrookbewaarhulp. Ook Opel werd in de bloemetjes gezet voor zijn adaptieve lichtsysteem (AFL), aangeboden op onder meer de Corsa en de Meriva, dat door een combinatie van dynamische bochtverlichting en statische hoekverlichting de blik op de rijweg aanzienlijk verbetert bij schemering of in het donker. Volkswagen kreeg goede punten voor zijn City Emergency Brake op de Up! en Mercedes-Benz mocht een bank vooruit omdat ze standaard een botsingspreventiesysteem aanbienden op de nieuwe B-klasse.