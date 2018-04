Suzuki Regina live op het Salon van Tokio

Door: BV

Suzuki stelt op het Autosalon van Tokio z'n visie voor op de compacte auto van de toekomst. Dat is deze 3,55m lange, 1,63m brede en 1,43m hoge vierzitter die Regina gedoopt werd. In de glazen bol is in elk geval een meer aerodynamisch en frivool koetswerk te zien (dat genereert 10% minder weerstand dan een gemiddelde kleine auto) dat rust op een nieuw, lichtgewicht onderstel. Het model weegt amper 730kg. Daardoor komt de Regina ook met een amper 800cc kleine turbomotor, opgepept door een turbo, aardig vooruit en is hij toch zuinig. Elke 100km verdwijnt er amper 3,1l uit de tank en per kilometer blaas je niet meer dan 70 gram CO2 de atmosfeer in.