Toyota Fun-Vii live op het Salon van Tokio

Door: BV

Het Autosalon van Tokio draait traditioneel om het aftasten van de grenzen van fantasie en technologie. Deze FUN-Vii van Toyota is er dan ook helemaal op z'n plaats. Het gaat niet eens om de elektrische aandrijving, maar om het feit dat de Vii eigenlijk een gigantische smartphone is. Je bent permanent verbonden met het internet - dus ook met je vrienden, de auto communiceert met de rest van het verkeer en om een statement te maken kan je het in- en exterieur aanpassen op dezelfde manier als je dat ook met achtergronden op je telefoon doet.