Subaru Advanced Tourer Concept live op het Salon van Tokio

Door: BV

Op stilistisch vlak is Subaru al een tijdje op de dool. Maar het bedrijf heeft nu een nieuwe "Confidence in Motion" vormtaal uitgewerkt die zowel kracht als robuustheid moet benadrukken zonder de sportiviteit overboord te gooien. De jas van deze Advanced Tourer Concept is volgens dat alfabet geschreven. Maar schrap toch maar de gigantische wielen en de elektrisch te openen vleugeldeuren. Of het geheel in glas uitgevoerde dak, of het aanraakscherm in het stuurwiel.

De aandrijflijn is wel realistisch. Een 1.6l boxermotor met turbo wordt er gekoppeld aan een elektrische module (wellicht geleend bij aandeelhouder Toyota), een CVT-automaat en Subaru's karakteritieke vierwielaandrijving.