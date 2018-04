Beherman wordt Mitsubishi-importeur

Door: BV

2011 s="internalLink" title="Saab-soap" href="http://www.auto55.be/zoek?keywords=saab-soap&category=shared">was niets dan kommer en kwel voor de onafhankelijke Belgische Saab-importeur Beherman. Het in Bornem gevestigde bedrijf slankt door de opgedroogde toevoer van nieuwe modellen al gans het jaar af en was eerder zelfs verplicht de procedure voor collectief ontslag van het Belgische Saab-personeel te starten.

Nu is er een klein beetje licht aan het eind van de tunnel. Mitsubishi, dat enkele jaren geleden besloot zelf de import van z'n modellen in Europa te verzorgen, komt immers op z'n stappen terug. Daardoor zijn de Europese filialen van het merk te koop. Beherman is uit een totaal van vijf kandidaten voor de Belgische markt de partij waarmee de onderhandelingen het meest veelbelovend zijn. De besprekingen zijn inmiddels zo ver gevorderd dat Mitsubishi aan de raad voor mededinging de toestemming voor een overname heeft gevraagd. De definitieve beslissing valt normaliter nog dit jaar.

Voor de Belgische Saab-medewerkers is er, behalve de onverwachte aanwezigheid van het merk op het Brusselse Autosalon, weinig reden tot feesten. De onderhandelingen gaan over een complete overname van alle aandelen. Beherman zal dus verplicht zijn alle huidige contracten te eren, met inbegrip van de huur van de vestiging in Kontich en alle personeelscontracten. Een integratie van beide bedrijven op de site van Beherman staat ongetwijfeld op de agenda, maar zal dus niet meteen kunnen.