In beeld: het Autosalon van Tokio 2011

Door: BV

Voor z'n 42ste uitgave keert het Autosalon van Tokio weer terug naar de stedelijke agglomeratie van de grootse stad ter wereld. Op 3 december opende de beurs de deuren voor het grote publiek en de eerste drie dagen kwamen er reeds meer dan 310.000 kijklustigen op af. In Tokyo pakken de Japanse autoconstructeurs traditioneel uit met hun toekomstvisie. In tegenstelling tot de vorige uitgave in crisisjaar 2009, waren er ook weer buitenlandse merken aanwezig. En Auto55 was er ook bij om deze fotoreportage te schieten.