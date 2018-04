Suzuki Q live op het Salon van Tokio

Door: BV

Ver moet je met de Suzuki Q, een denkoefening die in Tokio te zien is, niet rijden. De batterijen van het elektrische karretje brengen je maximaal 10km ver. Je hoeft dan wel geen kostbare meters te verspillen aan de zoektocht naar een parkeerplaats want de Q neemt genoegen met de helft van de oppervlakte van een conventionele auto.

De grote deur biedt toegang tot een passagierscompartiment waarin twee inzittenden achter elkaar kunnen plaatsnemen. Het voertuig is dan ook zo kort als een smart en nauwelijks breder dan een motorfiets. Da's meteen ook de reden dat je onderweg weinig tijd zal verspillen - je kan immers tussen het gewone verkeer door laveren.