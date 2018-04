Door: BV

Als de amper 3,55m grote Suzuki Regina Concept met z'n vier zitplaatsen veel te groot voor je is, dan is deze Q wellicht wat. Twee achter elkaar geplaatste zetels in een smal karretje dat net als een motorfiets door de files moet kunnen laveren.

De Q parkeert zich op de helft van de oppervlakte van een conventionele auto. Voor de aandrijving zorgt een elektromotor. Voor lange ritten is de concept niet geschikt. De actieradius bedraagt 10km. Ook deze 'denkoefening' staat eind deze maand in Tokio.