Honda EV-ster komt echt

Door: BV

Nauwelijks enkele weken geleden debuteerde de Honda EV-ster op het Autosalon van Tokio. De kleine elektrische sportwagen viel er in de smaak. Zo goed zelfs dat Honda nu al heeft beslist om de zoemende tweezitter in productie te nemen. Volgens een nogal optimistische inschatting zou die al in 2013 van de productieband kunnen lopen. Rijp voor het stopcontact, maar een versie met een meer conventionele verbrandingsmotor, om het aanbod aan te vullen, is evenmin uitgesloten. O ja, en de twee hendels die gebruikt worden om mee te sturen - die verdwijnen uiteraard. De autonomie (elektrisch) van 160km en de sprinttijd van minder dan vijf tellen wil het merk wel behouden.