Nieuwe Renault Twingo wil meer aandacht

Door: BV

Renault heeft de kleine Twingo een complete gezichtstransplantatie gegeven. Een ingreep die gepaard gaat met wat kleinere cosmetische ingrepen aan de billen, nieuwe kleurtjes en wat klein knutselwerk aan de motoren. We serveren u binnenkort een uitgebreid testverslag van de opgefriste stadsrakker, maar het kleintje wil nog wat meer aandacht. Daarom hebben de Fransen vier Twingo's in de handen van even veel verlichte geesten gegeven om te zien wat zij ermee uit konden richten.

Het gaat mode-ontwerper Jean-Charles de Castelbajac, de Italiaanse kok Davide Scabin, de Britse zangeres Nicola Roberts en Duitse Designer Nils Holger Moormann. Die laatste maakte van de Twingo een bibliotheek. Voor de rest is het eenvoudig om de uitvoerders te verbinden met de concepts in bijhorende fotospecial.