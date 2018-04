Make-over voor Renault Twingo

Door: BV

De Renault Twingo bestaat al sinds 1993. En toch is de kleine Fransoos nog maar aan z'n tweede generatie toe. Het guitige design van de eerste generatie was zo succesvol dat het merk de auto in de catalogus hield tot 2007. En terwijl iedereen verwachtte dat het bedrijf in volle retro-hype zou kiezen voor een karaktervol en trendy design, ging Renault radicaal de behouden toer op. Nu keert Renault met een ingrijpende facelift op z'n stappen terug. De Twingo die in Frankfurt debuteert en begin volgend jaar bij de dealer staat, heeft meer karakter en hint subtiel naar de eerste generatie.

Het is duidelijk dat de Twingo er fier op is een Renault te zijn. Het logo van de constructeur in de grille vooraan heeft een flinke groeischeut gekregen. Er rond vinden we voortaan een compleet nieuwe snuit. De eerste die in de nieuwe stijl van het merk is uitgevoerd, met de ronde mistlichten naast de grille als verwijzing naar de Twingo 1. Achteraan zijn kofferklep en bumper hertekend om ronder over te komen, terwijl er ook twee lichtblokjes bijkwamen voor een meer unieke look. Het kleurenpalet wordt aangevuld met twee extra kleuren die het guitige karakter van de Twingo wat meer in de verf moeten zetten - Fuchsia en Bermuda Blauw. En er zijn zo maar eventjes 24 nieuwe manieren om het uitzicht van de wielen aan te passen. Wie wil kan overigens nog verder gaan - de collectie stickersets is nog maar eens uitgebreid en de spiegelhuizen zijn leverbaar in een aantal verschillende kleuren.

Aan het interieur is ook gewerkt - het bruist nu meer dan voorheen, aldus Renault. Er zijn nieuwe materialen en kleuren voor de zetels, veelal voorzien van vrolijke constrasterende details. Die zijn er overigens ook voor een aantal bedieningselementen en de omlijsting rond de verluchtingsroosters die verregaand aan je persoonlijke smaak kan aangepast worden. De afmetingen of de bruikbaarheid wijzigen niet in deze facelift. Een in twee gelijke delen neerklapbare achterbank en een laadvolume van minimaal 230 en maximaal 959l zijn gebleven.

Tenzij je voor de eveneens vernieuwde Twingo RS kiest, is de 1.2 TCe met 100pk en 155Nm de topmotor. Waarden die te danken zijn aan de turbolader. Er is ook nog een 1.2 met 75pk en de diesels met 75 en 85pk zijn gebleven. Alle motoren zijn verder geoptimaliseerd, wat resulteert in een lager verbruik en minder uitstoot. De benzine met 75pk blaast slechts 102gr/CO2/km de atmosfeer in. Beide diesel zullen slechts 85gr uitstoten, wat overeen komt met een verbruiksgemiddelde van 3,4l/100km.