Lexus studiemodel toont ingewanden

Door: BV

De eerste teaserfoto van een nieuw Lexus studiemodel hebben we al achter de kiezen. En nu gunt het bedrijf ons een blik in de buik van het beest. Net als de buitenzijde is dat getekend door Calty. Dat is de Amerikaanse designstudio van Toyota, gelegen bij Newport Beach in het zonnige Californië. Meer details geeft Lexus er voorlopig niet bij, maar alles wijst in de richting van een dynamisch gelijnde tweedeurs. Wordt ongetwijfeld vervolgd.