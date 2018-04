De VAB Gezinswagens van 2012

Door: BV

Elk jaareinde maakt de VAB de Gezinswagens van het Jaar bekend. Dat is nog steeds het resultaat van een uitgebreide testsessie en stemming waaraan naast de professionele pers ook liefst 80 gezinnen deelnemen. Ditmaal werden liefst 33 verschillende voertuigen beoordeeld, niet alleen op basis van het rijgedrag, maar ook op basis van een hele hoop meetresultaten en vergelijkingstabellen.

Ditmaal werd een winnaar gekozen in 3 categorieën; gezinswagens in twee prijsklassen en -voor het eerst- een elektrische wagen. In de eerste twee categorieën is er alvast weinig vreugdevol nieuws. De organisatie zag zich immers verplicht het prijsplafond met € 2000 op te trekken tot respectievelijk € 17.000 en € 25.000.

In de eerste categorie gaat de Hyundai ix20 met de eer lopen. De compacte monovolume haalt het met 164 punten van de Dacia Duster die 135 punten binnenrijft en de Kia Rio die op een score van 115 strandt.

In de categorie tot € 27.000 werd slag geleverd tussen verschillende breaks. Onderaan het ereschavot weer een Hyundai - de nieuwe i40 Wagon met 141 punten. Op de tweede stek strandt de Peugeot 508 SW die 8 puntjes meer binnenrijft. De winst gaat er echter naar de Skoda Superb Combi met een score van 160. Pers en publiek loven vooral de combinatie van een scherpe prijs, Duitse bouwkwaliteit en het gigantische plaatsaanbod.

De VAB beschouwt een auto als "elektrisch" zodra hij 2km uitsluitend op elektromotor kan afleggen. Dat betekent dat de categorie openstaat voor elektrische wagens, elektro-auto's met uitgebreide ergonomie en hybrides die beperkt elektrisch kunnen rijden. Die laatste categorie viel opvallend weinig in de smaak. De geheel elektrische Nissan Leaf werkt zich wel op de derde stek (133 pt), maar het is de tweeling Chevrolet Volt / Opel Ampera die respectievelijk plaats 1 en 2 bezetten. De jury kiest er duidelijk voor de stilte en het comfort van de elektrische auto in combinatie met een bruikbare autonomie. De Volt/Ampera beschikken immers over een benzinemotor die stroom genereert wanneer de batterij na (ongeveer) 60km uitgeput is. De bruikbaarheid is daardoor hetzelfde als bij een conventionele auto.