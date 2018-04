Nieuwe Hyundai ix20 toont zichzelf

Door: BV

Eind dit jaar komt Hyundai met een compacte monovolume op de markt. Zeg maar het broertje van de Kia Venga. Eerder kregen we al een teaser van het model en inmiddels zijn er de eerste officiële foto's van het model. Dat heet ix20 - de "x" duidt volgens de constructeur in dit geval op het avontuurlijke karakter van het model, ook al is het in tegenstelling tot de ix35 en ix55 geen SUV. Over de specificaties zijn de Koreanen niet spraakzaam. We rekenen op een motorenpalet dat vergelijkbaar is met dat van de Venga. Benzinemotoren van 75 tot 125pk en een 1.4l common-rail diesel die 75, dan wel 90pk levert, overschaduwd door een 1.6 CRDi met zo'n 115pk. Zeker is dat echter pas als Hyundai dat bevestigt.