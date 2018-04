Driedeurs BMW 1 duikt op

Door: BV

De Chinezen zijn niet vies van een stevige actie met de kopieermachine. BMW heeft al eens moeten verdragen dat Shuanghuan een X5-kloon op de markt bracht. Het design van de modellen voor de Chinese markt beschermen is dan ook een prioriteit. Spijtig genoeg is het Chinese patentagentschap niet het meest betrouwbare. De beelden van de driedeursversie van de nieuwe 1-Reeks zijn daardoor al op het web opgedoken.

Het ontwerp van de driedeursversie is een logisch vervolg op dat van de reeds gelanceerde vijfdeurs. Verrassingen zijn er niet en het recept wordt ten opzichte van de succesvolle eerste generatie nauwelijks aangepast. Een lage daklijn of aflopende kofferklep zijn immers voorzien voor een Coupé waarvan niet eens zeker meer is dat die nog het cijfer 1 op de klep krijgt. De driedeurs verschijnt in de eerste helft van volgend jaar met dezelfde motoren als de variant met vijf deuren. Een meer dynamisch gelijnde afgeleide staat daarna op de planning.