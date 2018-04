Feest: Morgan 4/4 75th Anniversary Edition

Door: BV

Het is feest bij Morgan. Het aan tradities gehechte Britse merk bouwt al 75 jaar lang met veel passie de 4/4 en dat vieren ze. Ze doen dat met de Morgan 4/4 75th Anniversary Edition.

Het productieproces van Morgan is sinds de oprichting ruim een eeuw geleden eigenlijk nauwelijks veranderd. Nog steeds doen ze op ambachtelijke wijze geheel hun eigen ding. Dat begon in 1910 met de Threewheeler die opnieuw tot leven wordt gewekt. Het Morgan zoals we dat nu kennen hebben we te danken aan de 4/4. Nog altijd schittert het model in het leveringsprogramma van het merk. In de loop der jaren is de 4/4 wel met de tijd meegegaan, maar de basis is nog steeds het ontwerp van 75 jaar terug.

Begonnen met een schamele inhoud van 1.100cc bevat de viercilinder van de Morgan 4/4 tegenwoordig over een slagvolume van 1.8 liter. De 75th Anniversary Edition doet het echter met een tweeliter. Goed voor 157pk en 187Nm is die sterker dan de reguliere modellen. Vanwege het bescheiden wagengewicht van 920kg accelereert de 75th in 7,2 seconden naar de 100km/u en weet het een topsnelheid te bereiken van 189 km/u.

Naast de opgewaardeerde prestaties heeft Morgan de feesteditie ook een afwijkend uiterlijk meegegeven. Er zijn drie mogelijke exterieurkleuren, te weten Sport Black, Sport Red of Old English White. Ongeachte de gekozen carrosserielak siert een matzwarte streep de motorkap met daarin de tekst "4/4 75th". De overige extraatjes zijn eveneens uitgevoerd in het zwart, zoals de speciale 15 duims wielen en het lederen interieur dat overigens - hoe kan het ook anders - is afgewerkte met houten accenten. Het houten stuurwiel neemt daarin een prominente plaats in.