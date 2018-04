Recordaantal nieuwe autos door einde ecokorting

Door: BV

Geen verrassing hier. De afschaffing van de ecopremie zorgde afgelopen decembermaand voor een stormloop op stockwagens die nog in aanmerking kwamen voor de korting van respectievelijk 15 en 3% van de federale overheid. Die werd slechts toegekend als de wagens in kwestie nog afgelopen maand werden besteld en dat heeft de reeds uitstekende cijfers van 2011 een laatste flinke duw in de rug gegeven.

Van 1 tot 31 december 2011 werden 48.763 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is een stijging van liefst 66,8% ten opzichte van de 29.243 inschrijvingen die genoteerd werden in december 2010. Renault, VW en Peugeot prijkten het vaakst op het inschrijvingsformulier met respectievelijk 5.955, 5.879 en 4.719 stuks. Citroën (4.679) en Ford (3.976) ronden de top vijf af. De Top 38 is te vinden op onze Facebook-pagina.

December is ook een vruchtbare maand geweest voor het marktsegment van de lichte bedrijfsvoertuigen (+22,5%), de bedrijfsvoertuigen van 3,5 tot 16 ton (+13%) en de zware bedrijfvoertuigen van meer dan 16 ton (+31,6%). Ook de markt van gemotoriseerde tweewielers sluit het jaar af op een positieve noot met een verbetering met 43,8% van het aantal inschrijvingen tijdens de afgelopen maand.