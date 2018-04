572.211 nieuwe autos in 2011

Door: BV

Ondersteund door de federale korting op factuur voor wagens die minder dan 115gr CO2/km uitstoten, heeft de automarkt gedurende het hele jaar resultaten laten optekenen die beter waren dan tijdens het recordjaar 2010. Dat zegt vakorganisatie Febiac. De voorsprong werd tijdens de laatste weken van het jaar nog sterk uitgediept na de aankondiging van het verdwijnen van de steunmaatregel na 31 december 2011. Daardoor is, tijdens deze traditioneel kalme maand, een toeloop ontstaan naar nieuwe auto's. Dat levert niet alleen een opvallend hoog cijfer op voor de laatste maand van het jaar. Het stuwt het jaartotaal ook naar een nieuw absoluut record. In 2011 werden in België in het totaal liefst 572.211 nieuwe auto's in het verkeer gebracht!

Wat de resultaten per merk betreft, voert Volkswagen de rangschikking aan met 61.904 inschrijvingen en een marktaandeel van 10,82%. Renault volgt op de tweede plaats met 61.470 auto's en een marktaandeel van 10,74%. Het podium wordt vervolledigd door Peugeot dat 48.716 wagens aan de man wist te brengen, hetgeen overeenkomt met 8,51% van de totale markt. Citroën en Opel maken de top-5 compleet.