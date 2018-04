Ellezero wordt crossover Fiat 500

Door: BV

In het gamma van Fiat is geen Idea of Multipla meer te bespeuren. Het merk moet dus een compacte monovolume/crossover ontberen, en dat terwijl het competitieve marktsegment de jongste tijd aan het boomen is. Maar de Italianen hebben een antwoord klaar. Dat zal Ellezero heten, wordt gepositioneerd als een monovolumeversie van de Fiat 500, zal enkele van diens kenmerkende stijldetails overnemen én wordt voorgesteld op het Autosalon van Genève dat in maart wordt gehouden.

Het onderstel zal afkomstig zijn van dat van de nieuwe Fiat Panda. En daarmee is het eigenlijk een tikkeltje recenter dan dat van de 500, want die rust op de bodemplaat van de vorige Panda. Dat wil evenwel niet zeggen dat er meteen grote verschillen te noteren vallen want de techniek is beproefd. Op de afmetingen zit wel verschil, en dat mag ook want Fiat wil zowel een vijf- als zevenpersoonsversie van de Ellezero op de markt brengen.

De productie zal in Servië gebeuren in een fabriek waar tot voor kort Zastava's van de band rolden. Evenmin bevestigd, maar wel voorspelbaar is het motorenpalet. Reken op 1.4l benzinemotoren en 1.3l diesels. Afbeeldingen zijn er nog niet, speculaties des te meer.