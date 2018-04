Vernieuwde Toyota Aygo wereldpremiere op Salon Brussel

Door: BV

Citroën, Peugeot en Toyota sloegen begin deze eeuw de handen in elkaar voor de ontwikkeling van een kleine stadsmus. Die werd in 2005 gedropt in het A-segment, bij Toyota onder de naam Aygo. Het in Europa gebouwde en getekende model werd al in 2008 aan een eerste grondige opfrisbeurt onderworpen. Die gaf de verkoop een duw in de rug en de teller voor de kleine, scherp geprijsde Toyota wijst inmiddels meer dan 580.000 stuks aan. Anno 2012 achten de drie partners de tijd rijp voor een tweede verjongingskuur. Het resultaat daarvan beleeft z'n werelddebuut op het Autosalon van Brussel 2012.

Toyota heeft de afwerking aan de binnenzijde naar een hoger niveau getild. Niet alleen door nieuwe kleurtjes te voorzien voor de binnenafwerking, maar ook door de assemblage bij te werken. Tegelijk wordt de uitrusting wat meer bij de tijd gebracht. Je zal nu onder meer probleemloos je persoonlijke muziekdragers kunnen paren aan de geluidsinstallatie in de Aygo.

Natuurlijk werd ook de koets bijgespijkerd. Je ziet nieuwe bumperschilden, een dynamischer v-vormige grille, LED-dagrijlichten en aangepaste lakkleuren en velgen.

Een opgewaardeerde isolatie zorgt er voortaan voor dat minder decibels het interieur binnensijpelen. Tegelijk is de afstelling van het onderstel bijgewerkt om wat meer comfort te voorzien. Van de 1.0l benzinemotor met 68pk komt nu ook een specifieke Ecoversie op de markt. Die ziet z'n CO2-uitstoot zakken van 103 tot 99gr/km. De transmissie is nog steeds in handen van een vijfbak. Die kan je zelf schakelen of opteren voor een gerobotiseerde versie. In dat laatste geval heb je voortaan ook recht op schakellepels aan het stuurwiel.

De vernieuwde versie rolt al deze lente de showrooms binnen.