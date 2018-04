En drie: Citroën C1 MY2012

Door: BV

De facelift van de Toyota Aygo en Peugeot 107 hebben we al gehad. De opgefriste Citroën C1 kan dus niet achterblijven. Alle drie de modellen gaan in wereldpremière op het Autosalon van Brussel.

Het gamma van de stadsmus is gekend: de C1 is leverbaar met drie of vijf deuren, heeft een 1.0l driecilinder benzinemotor onder de kap en levert die naar keuze met een handbediende vijfbak of een gerobotiseerd exemplaar. Die verbruikt slechts 4,3l/100km (99gr/CO2/km), de tweede vraagt elke 100km 2 deciliter (5gr/CO2/km) extra. De stuurbekrachtiging en schokdempers zijn gewijzigd om het comfort naar een hoger plan te tillen. Oneffenheden worden bij lage snelheid beter gefilterd, zegt Citroën.

Citroën heeft het uiterlijk aangepast om de C1 een sympathiekere uitstraling te geven. De koplampen zijn behouden, maar de bumper en mistlichten zijn geheel hertekend. En ook hier noteren we LED-dagrijlichten die in lijn met de nieuwe huisstijl van het merk verticaal zijn geplaatst. Het merklogo is gemoderniseerd en vooraan ingepast in een originele uitsparing.

Verder ook hier aanpassingen aan de kleurtjes. De C1 is er nu ook in specifiek Botticelli-blauw. Nieuwe 14-duims wieldeksels en een (vanaf het comfort-niveau) een verchroomde sierstrip rond het radiatorrooster maken de opsomming compleet.

Rest ons enkel het nog het inteireur. Daarin vloeien de onderkant van het dashboard, de middenconsole en de deurpanelen over van grijs naar zwart en nemen ze zo dezelfde kleur aan als de bovenkant van de boordplank. Er is een nieuw lederen stuurwiel, een andere versnellingspook en er zijn nieuwe stoffen voor de instapversies. Een leder/Alcantara combinatie blijft optioneel leverbaar.

De vernieuwde C1 is vanaf volgende week te bewonderen in Paleis 6 van de Heizel. Hij gaat meteen in de verkoop, maar maakt zijn opwachting bij de dealers pas in maart van dit jaar.