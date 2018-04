Peugeot 107 in het nieuw

Door: BV

De vernieuwde Toyota Aygo is één, deze opgefriste Peugeot 107 is twee. En ook het broertje van de Japanner beleeft z'n wereldpremière volgende week op het Autosalon van Brussel 2012.

De afmetingen van de 107 blijven identiek. De stijl wordt wat gesofisticeerder. Subtieler, noemt Peugeot het zelf. De koplampen behouden hun vorm en positie maar krijgen een modernere, tweekleurige afwerking. Die verwijst naar de kleuren van het nieuwe logo op de motorkap. Achteraan is er een soortgelijke evolutie met donker gekleurde lichtblokken die dieprode units omvatten. Het radiatorrooster is ook specifiek 107, heeft een honingraatmotief en heeft een rand in koetswerkkleur. De voorbumper heeft nieuwe stootstrips en is getooid met LED-dagrijlichten. Nieuwe kleuren en wieldoppen zijn ten slotte een onmisbaar ingrediënt van elke facelift.

Aan de binnenzijde werden nieuwe stoffen geselecteerd voor de bekleding van zowel de deurpanelen als het zitmeubilair. De boordplank is verbeterd en de uitrusting wordt opgewaardeerd. Er zijn twee extra luidsprekers beschikbaar en je kan ze probleemloos muziek uit je MP3-speler laten weergeven (optioneel). We kunnen de lijst afronden door het nieuwe stuur en versnellingspook te vermelden.

De 107 blijft trouw aan zijn bijzonder eenvoudige gamma met twee afwerkingsniveaus, een drie- en een vijfdeursversie en één enkele motor, de 1.0i, die naar keuze gekoppeld kan worden aan een manuele of gerobotiseerde vijfversnellingsbak. De 68pk sterke stadspeugeot stoot 99 of 104gr/km uit (achtereenvolgens met manuele en gerobotiseerde versnellingsbak) en verbruikt gemiddeld 4,3 of 4,5l/100km.

Peugeot maakt van de lancering meteen gebruik om een nieuwe speciale reeks voor te stellen. Die heet "ENVY" en is alleen in de nieuwe kleur "Plum" of discreet zwart en krijgt specifieke stijlelementen. Een bloeiende kerselaar in stickers op de kofferklep, de achterdeuren en de motorkap, specifieke vloermatten met stiksels in de "Plum"-kleur en inlegstukjes in de toerenteller. Aluminium stootstrips op de deurdrempels en eigen logo's werken het geheel af.