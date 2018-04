Suzuki XA Alpha wordt nieuwe Jimny

Door: BV

1 op 2 nieuwe auto's die in India verkocht worden is een Suzuki (Maruti). En als het van de Japanners afhangt willen ze dat graag nog even zo houden. Door een nieuwe kleine 4x4 aan het gamma toe te voegen bijvoorbeeld. Deze XA Alpha is nog niet helemaal klaar voor serieproductie, maar al te veel geduld moet je daar niet meer voor oefenen.

De kleine terreinwagen rust op het onderstel van de Swift, heeft vierwielaandrijving en is op 10 maanden tijd ontwikkeld. Hij is overigens niet alleen van belang voor de Indiase markt. De Jimny is nog even dapper als tijdens de eerste dag van z'n carrière, maar gezien dat al in 1998 was, moet een opvolger er toch eens van komen. Als die al niet technisch gebaseerd zou zijn op deze XA Alpha, dan zou het uiterlijk daar wel wat weg van kunnen hebben.