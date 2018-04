Renault steekt Megane in het nieuw

Door: BV

Het heeft wellicht met soldenkoorts te maken. Ofwel heeft iemand op de marketingafdeling van Renault tijdens de feesten van de jongste tijd wat te diep in het glas gekeken. Hoe dan ook, de populaire middenklasser van het merk heet voortaan "Megane Collection 2012". Het zal dus wel heel belangrijk zijn dat daar enkele nieuwe koetswerkkleuren en milde stijlaanpassingen bijhoren. En dat de dagrijlichten en rijkelijker aangebrachte zwart gelakte onderdelen en verchroomde accenten bij de Coupé, Berline en Break zorgen voor een chiquer geheel. Om van de nieuwe velgen nog maar te zwijgen. Het interieur wordt ook op nieuwe stofjes getrakteerd. Of een combinatie van leder/Alcantara als het heel luxueus mag zijn.

Dat er onderhuids ook wat verandert, is wellicht niet zo belangrijk, want je kan het niet zien en dus ook niet bij je nieuwe soldenschoenen passen. En toch gaan we er even op door. De Collection 2012 heft immers recht op een nieuwe 1.197cc turbomotor. Die heeft 115pk en 190Nm en is daarmee krachtiger dan de 1.6 16v die vanaf nu duidelijk tot de oude collectie behoort. Het verbruiksgemiddelde zakt een kwart ten opzichte van de 1.6 die nu geschiedenis is. Elke 100km lust deze 1.2TCe 5,3l/100km.

In de categorie van de zwaardere brandstof noteren we twee nieuwe dieselmotoren. De eerste is 1,5l groot, levert 110pk en 260Nm en verbruikt amper 3,8l per 100km. De tweede heeft één deciliter extra ademruimte. De 1.6 dCi levert 130pk en 320Nm, vervangt de negentienhonderd met hetzelfde vermogen en ook deze verbruikt minder. Het opgegeven verbruiksgemiddelde bedraagt 4,0l/100km.

Aan de uitrusting worden enkele snufjes toegevoegd die het gebruiksgemak en de veiligheid verhogen. Zo kan de Megane voortaan zelf omschakelen tussen dim- en grootlichten, weet die wanneer je per ongeluk van je rijstrook afwijkt, knippert de richtingaanwijzer drie keer als je hem even aantikt en helpen de remmen verhinderen dat je bij het vertrekken op een helling achteruit bolt.

De vernieuwde Megane staat in de drie versies bij de dealer vanaf de maand maart. De Coupé-Cabriolet wordt niet aangepast.