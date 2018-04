VW Jetta Hybrid staat voor de deur

Door: BV

Volkswagen had eerder dit jaar in Detroit haar tweede hybride onthuld, op basis van de Jetta. In tegenstelling tot de eerste, de Touareg Hybrid, is deze voor een veel groter publiek toegankelijk (lees: betaalbaar).

De Jetta Hybrid wordt aangedreven door een 1.4 liter TSI benzinemotor in combinatie met een 20kW sterke elektromotor. De verbrandingsmotor wekt 150pk op en samen met de elektromotor staat maximaal 177pk ter beschikking van de bestuurder. Voorwaarde is wel dat je dan de Sportmodus van de versnellingsbak inschakelt of de kickdown gebruikt. In de meeste gevallen zal het model dus gewoon 150pk op de voorwielen overbrengen. Volkswagen zegt dat de hybride nog eens 20% minder verbruikt dan de reeds compacte centrale. Dat komt concreet neer op 5,2l/100 km.

Het hybrideprincipe van de Jetta is weinig anders dan bij veel van de concurrenten. Tot 70km/u kan volledig op de elektromotor worden gereden tot de accu´s - na ongeveer 2km - leeg zijn. Vervolgens slaat de benzinemotor aan. Wanneer er geremd wordt laden de batterijen weer bij. De Jetta Hybrid kan ook ‘zeilen'. Dat is een term die aangeeft dat de motor bij het loslaten van het gaspedaal ontwikkeld wordt. Daardoor rolt de auto veel verder, maar je moet het natuurlijk wel zonder motorrem stellen.

Visueel is de Jetta Hybrid herkenbaar aan een aantal kleine details. We zien een nieuwe voorspoiler, gewijzigde grille en een achterspoiler in combinatie met een diffuser. Samen met de speciale lichtmetalen wielen heeft dat de aerodynamica met 10 procent verbeterd. Een primeur voor de Jetta is dat het Volkswagen-logo op een blauwe achtergrond is geplaatst, ongetwijfeld een trend voor de komende elektrische- en hybridemodellen van Volkswagen. Plaatjes kan je in onze fotoreeks bekijken.