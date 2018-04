Poging 2: Cadillac ATS

Door: BV

Cadillac heeft eerder al eens gepoogd een compacte auto te bouwen. Die heette BLS, werd bij het inmiddels failliete Saab in Trolhattan gebouwd en was eigenlijk gebaseerd op de Opel Vectra. Een denderend succes werd het niet en het model was snel weer uit de catalogus geschrapt. Maar Cadillac geeft nog niet op. In Detroit staat nu deze ATS te blinken. Zonder de belofte dat die speciaal voor de Europese markt is ontwikkeld, maar met de boodschap dat die perfect inspeelt op de in de VS (min of meer) heersende trend om compactere wagens met kleine, moderne motoren te kopen.

De ATS heeft de motor voorin, maar wordt op de achterwielen aangedreven. En dat is niet het resultaat van een recycleerwerkje - het onderstel is nagelnieuw. De Amerikanen hebben zelfs het gewicht onder controle weten te houden. De instapper weegt slechts anderhalve ton. En die kilo's zijn nagenoeg gelijk over de voor- en achteras gespreid. Daarvoor heeft Cadillac zelfs z'n toevlucht genomen tot aluminium koetswerkonderdelen. De motorkap bijvoorbeeld.

Twee viercilinders en een V6 zorgen voor de aandrijfkracht. Het vermogen gaat tot 273pk en de topper is een tweeliter viercilinder turbomotor. Die is beschikbaar met zowel een manuele als een handbediende bak en optionele vierwielaandrijving. Op papier verbruikt die niet eens 8l/100km.