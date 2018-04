Dodge Dart is goed gecamoufleerde Giulietta

Door: BV

Met de Dart keert Dodge terug in het segment van compacte sedans. De ooit zeer succesvolle Neon werd destijds vervangen door de Caliber, maar dat model lostte de verwachtingen niet in. De Dart moet Dodge weer op de kaart zetten.

De Dart is de eerste vrucht van de samenwerking met de Fiat Group. Gebaseerd op de Alfa Giulietta pakt Dodge het heel anders aan dan Lancia het in Europa doet. In tegenstelling tot de Italiaanse modellen is de Dart niet als zijn donor herkenbaar. De Amerikanen hebben het model een geheel eigen gezicht gegeven, maar wel geprofiteerd van de Italiaanse techniek.

Onder de motorkap vinden we een 160 pk sterke 2.0 liter viercilinder, een 2.4 liter met 184 pk en zelfs een 1.4 liter Multiair met 160 pk. Een handgeschakelde zesbak en voor de 2.0 en 2.4 optioneel een zestraps automaat bepalen de aandrijflijnen. Dodge laat bovendien weten te werken aan een 9-traps automaat voor de Dart.

Het design is typisch Dodge. Vooral de achterzijde waarbij we de lichtunits van de Charger zien springt in het oog. De voorzijde doet in eerste instantie wat anoniem aan, maar is volledig in lijn met de Amerikaanse trends voor het segment. Een komst naar Europa zit er, zoals je zult begrijpen, niet in.