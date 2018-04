Dodge Dart is verklede Alfa Giulietta

Door: BV

De integratie van de Fiat- en Chrysler Group heeft niet alleen tot gevolg dat we op de Europese markt een paar slap gecamoufleerde budget-modellen van Chrysler in de catalogus van het ooit elitaire en vooruitstrevende Lancia terug zullen vinden. Er wordt ook geëxporteerd. De Alfa Romeo Giulietta zal de basis vormen voor een nieuwe compacte Dodge. Die lijkt natuurlijk ook in niets op het model uit de gouden jaren zestig waar het de naam "Dart" van steelt, maar laat dat de pret vooral niet drukken.

Uit deze eerste teasers is alvast te zien dat de Amerikanen meer onderdelen wijzigen dan alleen maar het merklogo. De achterzijde is gebaseerd op die van de Charger en in elk geval zijn de motorkap, grille en koplampen specifiek. Op het Salon van Detroit gaat het doek er helemaal af en eind dit jaar kunnen de Amerikanen de in de VS (Belvedere, Illinois) gebouwde Alfa-kloon kopen.

De 1.4l turbo benzinemotor kennen we uit de Italiaanse modellen. Daarnaast parkeert Dodge ook nog een 2,0l en 2,4l benzinemotor in het gamma voor de Amerikanen die veel zuigerverplaatsing willen.