Zelfdragend: Nissan Pathfinder

Door: BV

In 1986 verscheen de Nissan Pathfinder op het toneel als een bonkige terreinbeul. Robuust, maar niet echt verfijnd. Inmiddels neigt het model meer naar een luxe-SUV en die evolutie is nog niet ten einde. Op het Salon van Detroit stellen de Japanners de Pathfinder Concept voor. Het is nu nog slechts een kleine stap naar de volgende generatie van het model.

De koets is sierlijk, aerodynamisch en heeft wat trekken van de Murano. In profiel lijkt hij zelf op een uit de kluiten gewassen crossover en niet meer op het werkpaard dat in zijn familiestamboom te vinden is. Hij staat ook niet langer op een apart onderstel, maar heeft nu een zelfdragend koetswerk. Daardoor is hij ook lichter dan z'n voorganger.

Onder de kap zit een V6. Nissan zegt dat de zescilinder een kleiner slagvolume kent dan de oude, maar even veel vermogen opwekt. Exacte specificaties worden niet genoemd, maar mede dankzij een CVT-automaat belooft Nissan toch al een kwart minder verbruik.

De vierde generatie van de Pathfinder wordt in de herfst eerst aangeboden in de VS en maakt daarna de oversteek naar het Oude Continent.