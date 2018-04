BMW 6 Gran Coupé verstopt zich in de coulissen

Door: BV

Je kan je op het Autosalon van Brussel op de stand van BMW al vergapen aan de i8 en i5 en de zopas in Detroit voorgestelde nieuwe 3-Reeks. Die laatste is zelfs voor het eerst in Europa te zien. En de nieuwe BMW 6 Gran Coupé? Die debuteert pas in Genève en dus niet in Brussel te zien. Of wel...

De fonkelnieuwe vierdeursversie van de 6-Reeks is niet te bespeuren op de stand van BMW in Paleis 7. De fonkelnieuwe BMW 6 Gran Coupé houdt zich echter wel op in de coulissen. Toegang krijg je enkel op uitnodiging van het merk. Of als je voldoende hard aan de oren van de standmedewerkers zaagt.