Officieel: Kia cee'd

Door: TB

Kia boert erg goed de laatste tijd. En dan is het zaak om het momentum te behouden. Terwijl de constructeur op dit eigenste moment te Brussel de nieuwe Optima in de schijnwerpers zet, lost Kia Europa vandaag ook de eerste foto van de toekomstige cee'd. Veel details lossen de Zuid-Koreanen nog niet, want de opvolger wordt pas op het autosalon van Genève in maart officieel voorgesteld en zal vanaf het voorjaar ook in Europa worden verdeeld. Niettemin wil de autobouwer wel al kwijt dat het zijn huiswerk goed heeft gemaakt en het dus extra aandacht heeft besteed aan meer raffinement in het interieur, lees dat dit werd gestoffeerd met kwalitatievere materialen. Langs de buitenkant kunnen we alvast opmaken dat de tijgergrille, ondertussen zowat hét handelsmerk van Kia, nog prominenter in de snoet werd ingewerkt, en dat de lichtblokken ten opzichte van de huidige cee'd nog wat werden bijgescherpt. Kwestie dat de C-segmenter qua aangezicht opnieuw aansluiting vindt bij de rest van de vloot.