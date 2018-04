Lincoln MKZ moet nieuw tijdperk inluiden

Door: BV

Lincoln. Is dat niet het Amerikaanse luxemerk dat de Ford-groep in leven houdt door het aan het infuus, de beademingsmachine en de hartmonitor te leggen? Exact. Maar het Blauwe Ovaal broedt op een spectaculaire verjongingsoperatie die ervoor moet zorgen dat het merk weer zuurstof krijgt. De MKZ Concept die in Detroit wordt voorgesteld is de voorbode van het model dat die missie krijgt.

Ford kwakt de MKZ bovenop het onderstel van de nieuwe Fusion en Mondeo. Helemaal klaar is het model nog niet, maar de stijlrichting ligt vast. De luxueuze materialen blijven, maar dynamische lijnen en - hoe kan het ook anders - een hoop gadgets sleuren het model weer de 21ste eeuw in. Het is niet eens uitgesloten dat Lincoln zich met de MKZ weer op de Europese markt waagt.