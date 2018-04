range extender voor toekomstige Infiniti

Door: TB

Het autosalon van Detroit lijkt wel de sneak preview van het salon van Genève, nu ook Infiniti die gelegenheid aangrijpt om de verwachtingen aan te scherpen betreffende diens aankomende hybride compacte sportwagen. Nissan's submerk onthult een nieuwe foto, die enkel wat gesculpteerde lijnen in het zijprofiel tonen, en laat terloops weten dat de elektrisch aangedreven sportwagen zal voorzien zijn van een verbrandingsmotor, om de actieradius te vergroten. Wat precies zal gemonteerd worden is nog niet bekend, maar we gaan momenteel uit van een 1.2 benzinekrachtbron. Wel is zeker dat de motor midscheeps zal worden ingebouwd, om zo het zwaartepunt zoveel mogelijk te centreren. Wat dan weer de sportieve prestaties ten goede moet komen, want dat is wat Infiniti met deze hybride ambiëert: Hoge prestaties, met een zo min mogelijke uitstoot, en zo mogelijk zal het karretje puur elektrisch rijden in stedelijke omgevingen. Daarvoor moet er dus toch behoorlijk wat batterijcapaciteit worden ingebouwd, en dat dikt snel aan op de weegschaal. We zijn benieuwd hoe het naamloze concept al die zaken zal verzoenen, maar we gokken erop dat we niet lang zullen moeten wachten op het antwoord.