Meer details Porsche 918 Spyder

Door: BV

Porsche werkt hard aan een productieversie van de 918 Spyder en de eerste details sijpelen inmiddels door de verdedigingslinie van Porsche.

De officiële voorstelling is voorzien voor het Autosalon van Frankfurt in 2013. In principe start de productie en de levering van de eerste van 918 exemplaren nog dat jaar, maar de klant heeft tot het zo ver is in elk geval een Porsche 911 Turbo S Edition 918 Spyder onder z'n achterwerk.

De 3,4l V8 van de concept haalt serieproductie niet. In plaats daarvan wordt beroep gedaan op een 4,6l V8 met een hoge compressieratio, een oliepomp in composietmateriaal die variabele druk levert, een olielijn die recht naar de krukas leidt en variabele kleppentiming.

De V8 alleen wordt door de aanpassingen en zonder drukvoeding zo maar eventjes 550pk sterk. Tel daar de kracht van de drie elektromotoren bij en je eindigt op 720pk. Dat zal vuurwerk geven.