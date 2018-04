Castanga Milano rekt Fiat 500 uit

Door: BV

Het is een eerder excentrieke Italiaanse autobouwer, Castagna Milano. Eerder bouwden ze al een strand-Fiat en bedachten ze een break van de 500, en nu heeft het bedrijf in één klap drie verlengde edities van diezelfde 500 bedacht. Allen hebben ze een wielbasis die van 2,3m is uitgerokken tot 4,1m waardoor de totale lengte op 5,3m komt. Een groot verschil met de 3,5m die de standaardversie op laat tekenen.

Castagna noemt de verschillende varianten achtereenvolgens LimoSun, LimoCity en LimoCity President. De eerste is van het Landaulet-type en heeft niet alleen een opengewerkt dak maar is ook opzij open, al zeggen de Italianen er wel in één adem bij dat je die ruimte ook met plexiglas kan aankleden. Achteraan is ruimte voor vier personen die elkaar aankijken.

In de LimoCity, die ook nog eens 9cm hoger is, vind je binnenin een meer klassieke inrichting met een cirkelvormige zitbank en de onvermijdelijke minibar. Een elektrische schuifdeur verschaft toegang. Het verschil met de variant die President in de naam krijgt, is het gebruik van een Amerikaanse versie als basis (met andere lampjes bijvoorbeeld) en het feit dat deze door elektromotoren wordt aangedreven. Die leveren voldoende kracht voor een top van 160km/u en een autonomie van 250km.