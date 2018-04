Strand-Fiat van Castagna

Door: BV

Het ombouwen van kleine Fiatjes voor strandgebruik groeit stilaan uit tot de hype die het ook in de jaren zestig was. Eerder al moesten een Panda en Fiorino eraan geloven en nu doet de Italiaanse koetswerkbouwer Castagna het nog eens met de Fiat 500. Het bedrijf is niet aan z'n proefstuk toe. Het werkte zich eerder al in de kijker door Mini's aan te passen en er onder meer een break van te ontwikkelen, nog voor Mini daar zelf aan toe was. En ook van de 500 heeft het bedrijf inmiddels een break in de catalogus staan.

De Fiat 500 voor strandgebruik is door Castagna "Tender Two" gedoopt. De naam is gebaseerd op een gebruik uit de wereld van de boten. Autootjes die door de eigenaren van vooral zeiljachten worden gebruikt voor hun vervoer aan wal, worden vaak "Tender to ... (naam van het jacht)" gedoopt. En omdat er slechts plaats is voor twee personen, is ook de "Two" zeer toepasselijk.

De 500 schiet er de portieren en het dak bij in. Om de link met zeevarend transport te benadrukken wordt in de afwerking rijkelij gebruik gemaakt van teak-hout en is het dak vervangen door een zonneluifel. Castagna heeft ook onderhuids nagenoeg alles vervangen. De 500 wordt uitsluitend elektrisch aangedreven. De techniek daarvoor is afkomstig van het Zwisterse MES-DEA. De batterijen kunnen in 4 uur geheel opgeladen worden (bijvoorbeeld aan de walstroomvoorziening in de jachthaven). Dan is de 500 in staat een top van 130km/u te halen en komt het autootje zo'n 140 kilometer ver.