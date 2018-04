Exclusief: Autosalon van Brussel by night

Door: BV

Natuurlijk ben je van ons gewend dat we wat verder gaan om je dat extra aan nieuws te brengen (soms letterlijk) of die aparte invalshoek te geven. En voor deze editie van het Autosalon van Brussel gaan we helemaal uit ons dak. We brachten al exclusief een special van de opbouw, en nu doen we er nog een schepje bovenop. Een fotograaf van Auto55.be heeft zich na sluitingstijd laten insluiten in de Heizelpaleizen en trotseerde er de veiligheidsdiensten om deze unieke beelden te schieten van een verlaten en schaars verlichte beurs. Voor het eerst in negentig edities van het salon. De meer dan 80 unieke plaatjes vind je terug in de fotospecial!