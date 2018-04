Au revoir: Peugeot heeft genoeg van Le Mans

Door: BV

Toegegeven, het was Audi dat al dan niet gewild voor het spektakel zorgde tijdens de jongste 24-uursrace op het legendarische circuit van Le Mans. Maar Le Mans is ook een raceklasse, naast een evenement. En daarin wist Peugeot tijdens de laatste 16 races liefst 14 overwinningen weg te kapen. En toch beslist het bedrijf om z'n investeringen in die tak van de motorsport te staken.

De reden is nogal voor de hand liggend: centjes... het programma kost een hoop geld, maar levert het bedrijf niet zo veel op. In een jaar dat PSA (Peugeot - Citroën) een hoop moet investeren in nieuwe productlanceringen is dat niet voor de hand liggen. En omdat Citroën in het WRC rallykampioenschap titel na titel binnenhaalt is het natuurlijk uitgesloten om dat op de helling te zetten.