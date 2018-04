565.000 Bezoekers voor Autosalon Brussel

Door: BV

De 90ste editie van het Autosalon van Brussel heeft de deuren gesloten en bracht in het totaal 565.000 bezoekers op de been. Dat zijn er 7% minder dan tijdens de vorige editie van het ‘grote' salon in 2010. Toen kwamen er 606.000 mensen op af.

Toch is organisator Febiac eerder tevreden. In de eerste plaats omdat de organisatorische wijzigingen (zoals de groepering van luxe-merken in Paleis 12, of de tentoonstelling met historische wagens in Paleis 6) goed gesmaakt door de bezoekers.

En in de tweede plaats omdat de politiek niet echt meewerkte. Het einde van de ecopremie in december zorgde eind vorig jaar voor een stormloop op wagens die ervoor in aanmerking kwamen, met recordcijfers tot gevolg. Klanten die zich natuurlijk niet meer komen informeren op het Autosalon. Anderzijds is er nog steeds geen duidelijkheid over de bedrijfswagenfiscaliteit, wat betekent dat leasingbedrijven een afwachtende houding aannamen.