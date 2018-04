Fiat Strada maakt grote oversteek

Door: BV

De vorige versie van de Fiat Strada, een compacte pickup, schopte het in 2006 tot de Belgische catalogus van dat bedrijf. De nieuwe versie is er niet in te terug te vinden, maar staat in Brazilië weeral geruime tijd op het menu. Logisch, want daar wordt het model gebouwd. Nu maakt de nieuwe Strada ook de oversteek over de oceaan. Vanaf deze week is het model in Italië verkrijgbaar en het is niet uitgesloten dat ook andere markten zullen volgen. In 2011 was de Strada Fiat's tweede meest succesvolle bedrijfswagen, na de Ducato.

Het model is beschikbaar met een cabine voor 2 personen, een cabine die een tikkeltje ruimer is (long cab) en met plaats voor vier inzittenden. Voeg er de uitvoeringen Working, Trekking and Adventure aan toe en je hebt zes keuze-opties, met inbegrip van een extra stoer ogende variant.

Er is keuze uit één motorversie - dat is de 95pk sterke 1.3l dieselmotor. Die verbruikt tijdens de Europese gemengde cyclus amper 5,3l/100km. De prijs in Italië gaat van € 12.000 tot € 16.000.