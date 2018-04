Fiat weer met kleine pick-up

Door: BV

F

iat voegt de vernieuwde versie van de Strada toe aan de Belgische catalogus. Het model komt nog deze maand en zal te koop zijn in twee versies. De eerste heet gewoon Strada, is beschikbaar met normale en lange cabine, en de tweede is de nieuwe Strada Adventure die alleen met lange cabine wordt geleverd. De eerste is utilitair getint, de Adventure werd met een ‘lifestyle’-saus overgoten. De Strada 2006 heeft een nieuwe neus en een grondig opgewaardeerd interieur.

Onder de kap zit enkel de 1.3l common-rail diesel met 85pk en 200Nm trekkracht. Het nuttig laadvermogen gaat van 685 tot 705kg, afhankelijk van de versie. Basisprijs vanaf € 12.000 (excl. BTW) voor de Strada en € 13.500 (excl. BTW) voor de Strada Adventure.